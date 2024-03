Wagners Holding Company Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Wagners als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über einen Zeitraum von sieben und 25 Tagen und bewertet sie auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI7-Wert für die Wagners-Aktie beträgt 36, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 39,62 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength Indikators als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wagners-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,88 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,96 AUD lag, was einem Unterschied von +9,09 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 0,92 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Wagners-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Wagners in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. An drei Tagen dominierten positive Themen, an einem Tag überwog hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten hingegen positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Wagners-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität im Netz im üblichen Rahmen liegt und auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Wagners in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".