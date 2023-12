Wagners Holding Company Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wagners-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 61, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Dieser Wert wird auch mit dem RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 68,36 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Wagners auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich für Wagners eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien. Das langfristige Stimmungsbild wird jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt.

Die technische Analyse der Wagners-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 0,8 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,795 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,9 AUD, und da der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt lag, wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In den sozialen Medien wurde Wagners in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was auch durch die positiven Themen rund um den Wert bestätigt wird. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft, was zu einer positiven Gesamteinstufung führt.