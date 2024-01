Wagenknecht-Partei gründet sich in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will sich am Montag in Berlin offiziell als Partei gründen. Die ehemalige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und ihre Mitstreiter wollen bei einer Pressekonferenz (13.00 Uhr) das Parteiprogramm des BSW vorstellen. Zudem soll bekannt werden, wer die neue Partei führen wird.

Erwartet wird eine Doppelspitze. Wagenknecht hatte dafür die frühere Linksfraktionschefin Amira Mohamed Ali ins Gespräch gebracht. Zuletzt deutete Wagenknecht an, dass auch sie selbst Teil des Spitzenduos werden könnte. Zur Pressekonferenz sind neben Wagenknecht und Mohamed Ali der Bundestagsabgeordnete Christian Leye, der Wirtschaftswissenschaftler Shervin Haghsheno, der frühere Linken-Politiker Fabio De Masi und der langjährige SPD-Politiker Thomas Geisel, früher Oberbürgermeister von Düsseldorf, angekündigt.

Wagenknecht und neun weitere Bundestagsabgeordnete waren im Oktober aus der Partei die Linke ausgetreten. Das Bündnis Sahra Wagenknecht wurde zunächst als Verein gegründet, um die Partei vorzubereiten und Spenden dafür zu sammeln. Bis kurz vor Weihnachten kamen nach Angaben der Vereinsvorsitzenden Mohamed Ali 1,2 Millionen Euro zusammen. Die neue Partei will erstmals bei der Europawahl im Juni antreten./vsr/DP/he