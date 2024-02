Waga Energy Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Waga Energy hat in den letzten zwei Wochen in den sozialen Medien überwiegend neutrale Bewertungen von privaten Nutzern erhalten, so die Einschätzung unserer Redaktion. Die Anleger-Stimmung wird daher als "neutral" eingestuft, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Thema.

Aus technischer Sicht ergibt sich jedoch eine weniger positive Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Waga Energy-Aktie lag in den letzten 200 Handelstagen bei 25,32 EUR. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 20,5 EUR, was einem Unterschied von -19,04 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet, auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 23,9 EUR, bei dem der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt lag.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden analysiert, wobei festgestellt wurde, dass die Aktivität im Netz eher schwach war. Dies führt zu einer weiteren "schlechten" Bewertung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der vergangenen Monate. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Waga Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage. Daher wird auch hier ein "neutral" Rating vergeben.

Zusammenfassend ergibt sich für Waga Energy basierend auf verschiedenen Analysen eine insgesamt "neutral" Einstufung.