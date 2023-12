Waga Energy Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Teleperformance":

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben die Waga Energy auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien jedoch hauptsächlich neutrale Themen rund um Waga Energy diskutiert. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der Waga Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 25,18 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 25,05 EUR, was einem Unterschied von -0,52 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs (23,26 EUR) liegt über dem 50-Tages-Durchschnitt (+7,7 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 18,75, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 46,88, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt.

Die Stimmung rund um die Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Aktie von Waga Energy wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität zeigten eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Waga Energy war ebenfalls positiv, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.