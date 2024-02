Waga Energy Aktie: Der absolute Knall!

Die technische Analyse der Waga Energy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 25,29 EUR liegt. Der Aktienkurs schloss bei 19,82 EUR, was einem Abstand von -21,63 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 23,8 EUR, was einer Differenz von -16,72 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Waga Energy liegt bei 83 und wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung bei einem Wert von 62,29. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamteinschätzung für die Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Waga Energy eingestellt waren. Es gab sowohl positive als auch negative Tage, aber auch viele Tage ohne eine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, weshalb die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet wird.

In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Waga Energy festgestellt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält die Aktie daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.