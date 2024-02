Waga Energy Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse von Waga Energy zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 25,33 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 21,15 EUR liegt, was einer Abweichung von -16,5 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 23,99 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -11,84 Prozent. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Waga Energy eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz rund um die Waga Energy-Aktie werden daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 74,83 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt als neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.