Waga Energy Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Der aktuelle RSI-Wert für Waga Energy liegt bei 67,16, was auf Neutralität hinweist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 47, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI als neutral bewertet.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurs von Waga Energy mit 23,1 EUR derzeit 0,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt für die beiden Zeiträume als neutral betrachtet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde eine kaum veränderte Stimmung für Waga Energy in den letzten Wochen festgestellt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem neutralen Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral über Waga Energy diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an, dass an insgesamt 12 Tagen eine neutrale Einstellung vorherrschte, während an zwei Tagen positive Diskussionen überwogen. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf dem Anleger-Sentiment erhält Waga Energy insgesamt eine neutrale Bewertung.