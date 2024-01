Waga Energy Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Waga Energy zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 67,16, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des Signals. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine neutrale Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Kurs der Waga Energy mit 23,1 EUR derzeit -0,82 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als neutral bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen kaum Veränderungen für die Waga Energy in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auch auf dieser Grundlage mit einem neutralen Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Waga Energy eher neutral diskutiert, mit nur zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. Insgesamt war die Stimmung größtenteils neutral an 12 Tagen. Aufgrund dieses Bildes wird die Aktie heute insgesamt neutral eingestuft. Somit erhält die Waga Energy basierend auf dem Anleger-Sentiment insgesamt eine neutrale Bewertung.