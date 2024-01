Wästbygg Gruppen AB Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Das Anleger-Sentiment wird als wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie betrachtet. In letzter Zeit wurde auch die Aktie von Wastbygg in den sozialen Medien intensiv diskutiert. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Zudem wurden die positiven Themen rund um Wastbygg in den letzten Tagen intensiv diskutiert. Aufgrund dieser Faktoren ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Wastbygg wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Wastbygg in diesem Bereich die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Wastbygg-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 34,51 SEK. Der letzte Schlusskurs (41,6 SEK) weicht somit um +20,54 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (35,13 SEK) zeigt, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+18,42 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Wastbygg-Aktie für die einfache Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wastbygg-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation an, mit einem RSI von 17,53 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27, was ebenfalls als überverkauft gilt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wastbygg-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".