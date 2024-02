Wästbygg Gruppen AB Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Wastbygg N beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 11,96 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Das bringt dem Titel eine Bewertung von "Gut" ein. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Wastbygg N weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wastbygg N-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 35,77 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 50 SEK weicht somit um +39,78 Prozent ab, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zu Wastbygg N veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um die Aktie, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet hat Wastbygg N langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.