Wästbygg Gruppen AB Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die technische Analyse der Wastbygg-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 34,42 SEK liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 35,3 SEK nur um 2,56 Prozent darüber liegt und die Aktie daher als "Neutral" bewertet wird. Eine kürzere Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen einen Wert von 33,55 SEK, wodurch der letzte Schlusskurs um 5,22 Prozent darüber liegt und die Aktie daher als "Gut" bewertet wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Wastbygg-Aktie zeigen mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungslage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch das Anleger-Sentiment ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden, obwohl sich der Markt in den sozialen Medien in den letzten Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um Wastbygg beschäftigt hat.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält die Wastbygg-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für den RSI auf 7-Tage-Basis, da dieser aktuell bei 71,43 Punkten liegt und somit anzeigt, dass die Aktie überkauft ist. Für den 25-Tage-RSI hingegen wird ein "Neutral"-Rating vergeben, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Wastbygg-Aktie in diesem Bereich.