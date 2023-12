Wästbygg Gruppen AB Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Wastbygg-Aktie wird derzeit aufgrund ihrer technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 34,44 SEK, während der Aktienkurs selbst bei 35 SEK liegt, was einem Abstand von +1,63 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 33,45 SEK, was einer Differenz von +4,63 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 90,32 an, dass die Wastbygg-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf einer erweiterten 25-Tage-Basis (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 48, der darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die Analyse der Stimmung und des Buzz auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und dass in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Schlecht" eingestuft.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Wastbygg durchschnittlich bzw. gering sind, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Wastbygg-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI und der Stimmungs- und Buzz-Analyse.