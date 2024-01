Waertsilae Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Aktienkurs von Wartsila Abp hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 73,94 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -5,86 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +79,8 Prozent für Wartsila Abp bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor konnte das Unternehmen mit einer mittleren Rendite von -8,99 Prozent im letzten Jahr um 82,93 Prozent überdurchschnittlich abschneiden. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält Wartsila Abp in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen über Wartsila Abp in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und der Diskussionshäufigkeit in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gegeben hat. Daher bewerten wir die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral". Allerdings wurde in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen, was zu einer leichten Reduktion der Kommunikationshäufigkeit führt. Insgesamt erhält Wartsila Abp in diesem Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 12,61 EUR der Wartsila Abp um +5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz zum GD200 von +16,22 Prozent als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.