Waertsilae Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Die technische Analyse der Wartsila Abp-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 10,94 EUR, während der aktuelle Kurs bei 13,26 EUR liegt, was eine Abweichung von +21,21 Prozent bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 12,29 EUR liegt über dem aktuellen Kurs (+7,89 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Entwicklungen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich hat die Wartsila Abp-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 73,94 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +79,67 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, die im Durchschnitt um -5,74 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,95 Prozent hatte, liegt die Wartsila Abp-Aktie mit einer Überperformance von 82,89 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser starken Performance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wartsila Abp-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (52,73 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (41,52 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich in den letzten Wochen eine negative Veränderung feststellen lassen. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich negativ entwickelt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Wartsila Abp für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.