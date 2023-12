Waertsilae Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Wartsila Abp betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 20,61 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft gilt und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 24,69, dass die Aktie überverkauft ist und ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Wartsila Abp derzeit bei 10,73 EUR. Da der Aktienkurs selbst bei 13,25 EUR liegt und somit einen Abstand von +23,49 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls ein positives Signal mit einem Niveau von 11,72 EUR und einer Differenz von +13,05 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Wartsila Abp festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Wartsila Abp besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an 11 Tagen ein grünes Signal, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für Wartsila Abp.