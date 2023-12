Wacom Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Wacom":

Wacom: Analyse der aktuellen Marktsituation

Nach einer eingehenden Analyse der Aktie von Wacom im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) ergibt sich, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 45,16, was einem Abstand von 8 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 41,9 entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft zu betrachten ist, mit einem RSI-Wert von 71,08. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54, was auf eine neutrale Marktsituation hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die Stimmung und das Interesse an Wacom in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Intensität der Beiträge zu Wacom deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie. Zusammenfassend erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Wacom höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte. Mit einer Differenz von 1,06 Prozentpunkten (3,77 % gegenüber 2,7 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.