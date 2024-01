Wacom Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wacom":

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Wacom in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Wacom daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite der Wacom-Aktie beträgt 3,77 Prozent, was 1,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Computer & Peripheriegeräte, 2,69) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Wacom derzeit bei 632,65 JPY. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 688 JPY aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +8,75 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 655,65 JPY, was einer Differenz von +4,93 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 45,16, was 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Computer & Peripheriegeräte) von 41 liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.