Wacom Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wacom-Aktie derzeit bei 634,37 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 702 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +10,66 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 678,8 JPY, was einen Abstand von +3,42 Prozent bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) wird die Wacom-Aktie als überbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,98 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 31,89 bei 38 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die Anleger-Stimmung zu Wacom ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen waren die Diskussionen überwiegend von positiven Themen geprägt, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Wacom im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 2,92 % aus, was 0,29 Prozentpunkte über dem Durchschnitt liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird.