WacomADR Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die technische Analyse der Wacom-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 599,9 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 4,5 JPY deutlich darunter, was einem Unterschied von -99,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (561,4 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-99,2 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Wacom-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating aufgrund der einfachen Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, der darauf hindeutet, dass die Wacom-Aktie in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen erhalten hat. Zudem haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen hauptsächlich mit positiven Themen rund um Wacom beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wacom-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 96,61, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 66,06 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.