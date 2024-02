WacomADR Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Bewertung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zueinander festgestellt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Wacom-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 41. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und zeigt ebenfalls, dass die Wacom-Aktie als "Neutral" eingestuft wird, mit einem Wert von 41,37.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Wacom-Aktie bei 634,37 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 702 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "+10,66 Prozent" und damit zu einer Gesamtnote "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage weist einen Stand von 678,8 JPY auf, was zu einem Abstand von +3,42 Prozent führt und die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Wacom-Aktie damit die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Wacom-Aktie eine Dividendenrendite von 2,92 % auf, was 0,29 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 2,62 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In fundamentaler Hinsicht wird die Wacom-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) als überbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,98 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 31,89 bei 38 Prozent. Somit ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.