WacomADR Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Wacom: Überbewertet, aber mit positivem Stimmungsbarometer

Die Aktie des Technologieunternehmens Wacom wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45,16 gehandelt, was einen Abstand von 8 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 41,9 bedeutet. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt für Computer & Peripheriegeräte.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt jedoch eine Zunahme positiver Kommentare über Wacom in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Wacom derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte, mit einem Unterschied von 1,06 Prozentpunkten (3,77 % gegenüber 2,7 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Wacom liegt bei 71,08 und wird daher als überkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 54, was auf eine neutrale Situation hindeutet und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.