Wacker Neuson wächst dank guter US- und Europa-Geschäfte und kann Kosten senken

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine starke Nachfrage in Europa und Nordamerika hat den Baumaschinenhersteller Wacker Neuson zum Jahresauftakt angeschoben. Der Umsatz des ersten Quartals stieg um mehr als ein Viertel auf 667 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Analysten hatten weniger Wachstum erwartet. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) profitierte Wacker Neuson von einem positiven Einmaleffekt, dem Verkauf eines Grundstücks. Außerdem konnte das Management die Kosten für Verwaltung, Vertrieb sowie Forschung und Entwicklung senken, sodass sich die operative Marge von 7,5 Prozent auf 13,2 Prozent verbesserte. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

Die Lieferkettensituation habe sich zwar leicht verbessert, aber sei nach wie vor herausfordernd, hieß es weiter. Der Bestand an unfertigen Maschinen hat sich entsprechend etwas verbessert, Wacker Neuson hält aber weiterhin erhöhte Vorräte./lew/ngu