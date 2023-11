Wacker Neuson bestätigt Prognose

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu seinen im Sommer erhöhten Jahreszielen. Der Umsatz soll demnach auf 2,5 Milliarden Euro bis 2,7 Milliarden Euro klettern, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in München mit. Bei der Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde ein Wert zwischen 10 und 11 Prozent erwartet. 2022 hatte Wacker Neuson eine Marge von 9,0 Prozent bei einem Umsatz von 2,25 Milliarden erzielt. In den ersten neun Monaten zog der Umsatz um 23 Prozent auf etwas mehr als zwei Milliarden Euro an. Die Marge sei dabei auf 11,9 (Vorjahr 8,8) Prozent gestiegen./zb/mis

