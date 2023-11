Wacker Neuson: Ist die Aktie jetzt wieder interessant?

Die Aktie des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson (WKN: WACK01) startet am Montag mit einem leichten Rückgang in die Woche und notiert aktuell bei 17,70 €. Nach einem deutlichen Rückgang von -24% seit August könnte jetzt wieder ein gutes Einstiegsniveau erreicht sein. Was ist zu erwarten?