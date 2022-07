Wacker Neuson Group übertrifft Erwartungen. EBITDA trotz Kostenentwicklung

Die Wacker Neuson Group, ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, hat im Q2 bei einem Umsatz von 548,1 Mio EUR – der im Rahmen der Erwartungen lag – beim EBIT immerhin mit 48,3 Mio EUR (Vorjahr: 56,5 Mio EUR) besser abschneiden können als im Analystenkonsens mit 43,2 Mio EUR befürchtet. Auch im zweiten Quartal hatten anhaltend hohe Kosten für Material, Energie und Transporte einen negativen Effekt auf die Bruttomarge. Daneben belasteten notwendige Nacharbeiten an den Maschinen in Folge der überspannten Lieferketten die Produktivität in den Werken.

Und es wird befürchtet, , dass sich die schwierige Lieferkettensituation sowie der anhaltende Preisdruck bei Material, Energie und Transporten auch im zweiten Halbjahr weiter negativ auf die Ergebnisentwicklung auswirken werden. Gegenläufig sollten sich ab dem dritten Quartal die implementierten Preiserhöhungen spürbar positiv auf die Profitabilität auswirken. Erwartungsgemäss wird die mit John Deere geschlossene Kooperation in diesem Geschäftsjahr noch nichts zum Ergebnis beitragen – höchstens im Negativen im Rahmen der für diese Kooperation angekündigten Investitionen.

Wacker Neuson Group: Prognose konkretisiert

Entsprechend hat der Vorstand unter Berücksichtigung des bisherigen Geschäftsverlaufs, der vorherrschenden Rahmenbedingungen sowie der sich für die Wacker Neuson Group ergebenden Chancen und Risiken die Bandbreite der Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2022 konkretisiert. Erwartet wird nun eine EBIT-Marge zwischen 9,0 und 10,0 Prozent (bisherige Prognose: 9,0 bis 10,5 Prozent). Hierin enthalten ist die Chance auf einen außerordentlichen Ergebniseffekt im untersten zweistelligen Millionen-Euro-Bereich aus dem Verkauf von künftig nicht mehr betriebsnotwendigem Anlagevermögen. Der Umsatz wird unverändert in der Spanne von 1.900 und 2.100 Mio. Euro erwartet.

