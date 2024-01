Wacker Neuson Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Aktienkurs von Wacker Neuson hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance in der "Industrie" positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 7,47 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 1 Prozent über dem Branchendurchschnitt. In der "Maschinen"-Branche beträgt die mittlere Rendite 7,07 Prozent, wobei Wacker Neuson auch hier mit 0,4 Prozent darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings haben Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Wacker Neuson bei 20,11 EUR liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 17,64 EUR aus dem Handel ging, hat sich ein Abstand von -12,28 Prozent ergeben. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage hat die Aktie derzeit ein Niveau von 17,52 EUR, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund lautet daher "Neutral".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was positiv bewertet wird. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Wertung führt.