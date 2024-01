Wacker Neuson Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Wacker Neuson verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 17,46 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 6,88 Prozent, was einer Outperformance von +10,58 Prozent für Wacker Neuson bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von 5,93 Prozent überdurchschnittlich gut ab, nämlich um 11,53 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Wacker Neuson in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Wacker Neuson wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum untersucht. Dabei wurde die Anzahl der Wortbeiträge sowie die Rate der Stimmungsänderung analysiert. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Wacker Neuson ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,84 auf, was 81 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Wacker Neuson liegt bei 38,78 und wird daher als "Neutral" betrachtet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Wacker Neuson in verschiedenen Bereichen unterschiedlich abschneidet, wobei die Aktie in der Kategorie "Fundamental" und "Branchenvergleich Aktienkurs" positive Bewertungen erhält, während das "Sentiment und Buzz" sowie der "Relative Strength Index" zu neutralen bis negativen Einschätzungen führen.