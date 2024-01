Wacker Neuson Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Aktienkurs von Wacker Neuson verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 6,73 Prozent, was 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Maschinen"-Branche in diesem Zeitraum betrug 8,22 Prozent, wobei Wacker Neuson 1,49 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in letzter Zeit überwiegend negativ. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wacker Neuson. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wacker Neuson liegt mit einem Wert von 5,68 unter dem Branchendurchschnitt. Das durchschnittliche KGV der Branche "Maschinen" beträgt 31, was einem Abstand von 82 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGVs erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Wacker Neuson mit 5,66 Prozent über dem Durchschnitt von 3,28 Prozent. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher von den Analysten mit einer "Gut"-Bewertung honoriert.