Wacker Neuson Aktie: Das hat Gewicht!

Die Aktie von Wacker Neuson wird auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 5,84 mit einem Abschlag von 81 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Maschinen" bewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer guten Einstufung aus fundamentalen Gesichtspunkten. Darüber hinaus bietet Wacker Neuson mit einer Dividendenrendite von 5,32 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von 3,18 % eine höhere Rendite. Dies führt ebenfalls zu einer guten Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen die Anleger keine signifikante Veränderung der Stimmungslage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im Vergleich zum vorherigen Monat nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse, insbesondere der Relative Strength-Index (RSI), zeigt einen Wert von 42,03, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen in einem Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit 39,73 auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamteinschätzung für die Wacker Neuson-Aktie.