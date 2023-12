Wacker Neuson Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Aktienkurs von Wacker Neuson hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,88 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt dies jedoch 2,11 Prozent unter dem Durchschnitt von 4 Prozent. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Maschinen-Branche beträgt im Mittel 5,24 Prozent, wobei Wacker Neuson aktuell 3,36 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wacker Neuson-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 38) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 46,61) erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Wacker Neuson derzeit eine Rendite von 5,32 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,23 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wacker Neuson-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 20,14 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 17,68 EUR liegt somit deutlich darunter (-12,21 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (Wert: 17,6 EUR) liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,45 Prozent). Somit ergibt sich hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Wacker Neuson-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die technische Analyse.