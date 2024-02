Wacker Neuson Aktie: Der absolute Knall!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Wacker Neuson zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wacker Neuson hat in einem negativen Trend eine "Schlecht"-Bewertung ergeben, was insgesamt zu einem langfristigen "Schlecht"-Rating führt.

Bei der Dividendenrendite zeigt sich hingegen ein "Gut"-Rating. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5,66 % liegt Wacker Neuson über dem Branchendurchschnitt von 3,12 %, was eine Differenz von 2,54 Prozentpunkten ergibt.

Die technische Analyse mittels trendfolgender Indikatoren ergibt für Wacker Neuson ein unterschiedliches Rating. Betrachtet man den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, erhält die Aktie aufgrund eines deutlichen Unterschieds zum letzten Schlusskurs eine "Schlecht"-Bewertung. Hingegen ergibt die kurzfristigere Analysebasis einen "Neutral"-Rating aufgrund einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses zum 50-Tage-Durchschnitt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielt Wacker Neuson eine Rendite von 6,73 % im vergangenen Jahr, was 1,9 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt die Rendite 1,5 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.