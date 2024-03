Wacker Neuson Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die fundamentale Analyse von Wacker Neuson zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5,38 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 33,58. Dies bedeutet eine Unterbewertung um 84 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem hat das Unternehmen in den sozialen Medien vermehrt positive Kommentare und Meinungen erhalten. Insgesamt wird die Aktie von Wacker Neuson als angemessen bewertet, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Wacker Neuson in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -14,09 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Maschinen"-Branche von 9,58 Prozent gezeigt. Im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt die Performance sogar um 21,05 Prozent unter dem Durchschnitt.

Insgesamt erhält die Wacker Neuson-Aktie aufgrund der Unterperformance in der Aktienkursentwicklung ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.