Wacker Neuson Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In einem Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Wacker Neuson-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Wacker Neuson damit um 1,9 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Maschinen-Branche beträgt 6,13 Prozent, und Wacker Neuson liegt aktuell 0,6 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wacker Neuson liegt bei 55,1, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Daher wird auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation angesehen wird.

Die Dividendenrendite für Wacker Neuson beträgt aktuell 5,66 Prozent, was 2,38 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher bekommt das Unternehmen für diese Dividendenpolitik von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt mit "Gut" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Wacker Neuson-Aktie daher ein "Gut"-Rating.