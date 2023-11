Wacker Neuson Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Internet-Kommunikation zeigt starke positive oder negative Stimmungsschwankungen, die frühzeitig erkannt werden können. Im Fall von Wacker Neuson hat sich die Stimmung in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. In den sozialen Medien wurde eine erhöhte Diskussionsaktivität rund um das Unternehmen festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch dafür bekommt Wacker Neuson eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für Wacker Neuson einen Wert von 76,53, was auf eine Überkauftheit hinweist. Das Signal wird daher als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergibt eine Einschätzung von "Gut". Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" liegt die Rendite von Wacker Neuson im letzten Jahr um 36,52 Prozent über dem Durchschnitt von 5,03 Prozent. Auch im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt die Rendite aktuell um 36,8 Prozent über dem Durchschnitt von 4,75 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Gut".