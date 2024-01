Wacker Neuson Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

In den letzten Wochen gab es eine klare Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Wacker Neuson. Dies geht aus einer Analyse der sozialen Medien hervor, die die Grundlage für diese Bewertung bildet. Negative Auffälligkeiten führten zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild. Gleichzeitig wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führte. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für Wacker Neuson in Bezug auf das Stimmungsbild.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese aktuell bei 5,66 Prozent bezogen auf das Kursniveau und somit 2,38 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Die Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher positiv und vergeben eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Wacker Neuson ausgetauscht. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 17,2 EUR um -14,34 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Allerdings führt die Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend ergibt sich für Wacker Neuson eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild und das Anleger-Sentiment, eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik und eine gemischte Bewertung in der technischen Analyse.