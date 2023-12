Wacker Neuson Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Aktienkurs von Wacker Neuson hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,88 Prozent erzielt, was 0,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,73 Prozent im Industriesektor liegt. Im Maschinenbau beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 3,78 Prozent, was bedeutet, dass Wacker Neuson derzeit 1,9 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wacker Neuson-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 20,17 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 17,86 EUR liegt, was einem Unterschied von -11,45 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Kurs von 17,63 EUR, was einem ähnlichen Niveau (+1,3 Prozent) entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Wacker Neuson liegt bei 38,21, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,41, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ verändert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

