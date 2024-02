Wacker Neuson Aktie: Ruhe bewahren!

Die Wacker Neuson steht derzeit bei einem Kurs von 17,32 EUR, was 0,29 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen ist die Aktie jedoch um 12,04 Prozent vom GD200 entfernt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt, basierend auf der charttechnischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Wacker Neuson-Aktie beträgt derzeit 42 für die letzten 7 Tage, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 53,05, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse für Wacker Neuson also ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Wacker Neuson mit einer Ausschüttung von 5,66 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,1 %) höher, was zu einer positiven Bewertung "Gut" führt.

Aus fundamentaler Sicht ist die Wacker Neuson im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,68, was einem Abstand von 82 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,77 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.