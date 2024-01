Wacker Neuson Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung gegenüber Wacker Neuson deutlich verschlechtert. Dies geht aus einer Analyse der sozialen Medien hervor, die eine Tendenz zu negativen Themen zeigt. Dies spiegelt sich in einer "Schlecht"-Bewertung wider. Gleichzeitig wurde jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt erhält Wacker Neuson daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Wacker Neuson derzeit bei 20,05 EUR liegt. Da der Aktienkurs bei 16,84 EUR liegt und damit einen Abstand von -16,01 Prozent aufweist, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 17,51 EUR, ergibt sich eine Differenz von -3,83 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

In den sozialen Medien wurden Wacker Neuson in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,13 %) zeigt Wacker Neuson mit einer Dividende von 5,66 % eine höhere Ausschüttung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Differenz beträgt 2,53 Prozentpunkte.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stimmung und Bewertung von Wacker Neuson in den letzten Wochen eher negativ war. Die technische Analyse ergibt eine neutrale Gesamtbewertung, während die Anleger-Stimmung und die Dividenden-Ausschüttung neutral bis positiv eingestuft werden.