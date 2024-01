Wacker Neuson Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), und auf dessen Basis ist Wacker Neuson deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche. Das KGV von Wacker Neuson beträgt 5,68, während das Branchen-KGV bei 31,41 liegt, was einem Abstand von 82 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Wacker Neuson mit 5,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau, was 2,53 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche (3,14) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In den letzten zwei Wochen wurde über Wacker Neuson besonders positiv in den sozialen Medien diskutiert. An sechs Tagen überwog eine positive Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Anleger-Sentiments erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Wacker Neuson-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (54,45) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Wacker Neuson.

