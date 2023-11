Wacker Neuson – Schwere Zeiten am Bau

Der hiesige Wohnungsbau befindet sich in einer tiefen Krise. In den ersten 9 Monaten 2023 ist die Zahl der Baugenehmigungen hier um 28% gesunken. Schuld sind hohe Baukosten und schlechte Finanzierungsbedingungen. Das trifft die gesamte Branche, was sich auch im Geschäftsklimaindex der europäischen Baumaschinenindustrie (CECE) ablesen lässt. Dieser war im Oktober den siebten Monat in Folge rückläufig.