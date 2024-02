Wacker Neuson Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Wacker Neuson über einen längeren Zeitraum betrachtet werden können. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Wacker Neuson in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Wacker Neuson als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Wacker Neuson-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,05, was eine "Neutral"-Empfehlung, sowie ein Wert für den RSI25 von 60,87, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Anleger, die in die Aktie von Wacker Neuson investieren, können bei einer Dividendenrendite in Höhe von 5,66 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen Mehrertrag in Höhe von 2,55 Prozentpunkten erzielen. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit höher aus, was eine Bewertung von "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Die Stimmung der Anleger bei Wacker Neuson in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung.