Wacker Neuson Aktie: Keine Panik!

Der Aktienkurs von Wacker Neuson hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 6,73 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Industrie" liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Maschinen"-Branche beträgt 7,79 Prozent, wobei Wacker Neuson mit 1,06 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Wacker Neuson in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu negativen Themen aufzeigen. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die damit verbundene Aufmerksamkeit für das Unternehmen wurden dagegen positiv bewertet und bekommen daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Stufe des Unternehmens daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Wacker Neuson aktuell bei 20,05 EUR liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 16,84 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -16,01 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 17,51 EUR, was einer Differenz von -3,83 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In den sozialen Medien wurden Wacker Neuson in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral", da hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Wacker Neuson-Analyse vom 19.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Wacker Neuson jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Wacker Neuson-Analyse.

Wacker Neuson: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...