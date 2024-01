Wacker Neuson Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Wacker Neuson AG: Aktuelle Analyse und Bewertung

Die Wacker Neuson AG hat kürzlich eine Dividende von 5,32 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (3,16 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Wacker Neuson-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Wacker Neuson liegt bei 20,12 EUR, während der Aktienkurs bei 18,26 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 17,51 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Wacker Neuson-Aktie.