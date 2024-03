Wacker Neuson Aktie: Jetzt aber!

Mit einer Dividendenrendite von 5,66 Prozent übertrifft Wacker Neuson den Branchendurchschnitt um 2,65 Prozent. Die Branche "Maschinen" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent auf. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als lohnenswerte Investition angesehen und von der Redaktion mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen über Wacker Neuson in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen über das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Beiträgen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Wacker Neuson anhand der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien der "Maschinen"-Branche hat die Aktie von Wacker Neuson in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,09 Prozent erzielt. Im Durchschnitt stiegen vergleichbare Aktien um 9,92 Prozent, was bedeutet, dass Wacker Neuson mit -24,01 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 7,23 Prozent im letzten Jahr, wobei Wacker Neuson um 21,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wacker Neuson liegt bei 5,38, was unter dem Branchendurchschnitt von 33,57 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.