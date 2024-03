Wacker Neuson Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Wacker Neuson von 16,82 EUR zeigt eine Entfernung von -12,17 Prozent vom GD200 (19,15 EUR) und signalisiert somit eine negative Bewertung. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 17,1 EUR, was ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs darstellt, da der Abstand -1,64 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Wacker Neuson-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Wacker Neuson bei -14,09 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Maschinen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,9 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Wacker Neuson mit 20,99 Prozent deutlich darunter liegt. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund ihrer Entwicklung im vergangenen Jahr.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Wacker Neuson als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,38, was insgesamt 84 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 33,58 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse ein "Gut".

Die Stimmung für Wacker Neuson hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.