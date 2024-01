Wacker Neuson Aktie: Gut oder schlecht?

Die Dividendenrendite von Wacker Neuson beträgt derzeit 5,32 Prozent, was 2,13 Prozent über dem Durchschnitt von 3,19 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie von Wacker Neuson eine durchschnittliche Diskussionsaktivität und eine negative Stimmungsänderungsrate. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen insgesamt positive Meinungen zu Wacker Neuson überwogen haben, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Wacker Neuson sowohl über dem gleitenden Durchschnittskurs von 200 Tagen als auch über dem von 50 Tagen liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" und "Neutral" entsprechend. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Sollten Wacker Neuson Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Wacker Neuson jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Wacker Neuson-Analyse.

Wacker Neuson: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...