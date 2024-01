Wacker Neuson Aktie: Es geht auch anders!

Die Wacker Neuson-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die auf dem gleitenden Durchschnitt basiert. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 20,1 EUR. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 17,84 EUR, was einem Unterschied von -11,24 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Eine Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen gleitenden Durchschnitt von 17,53 EUR, was dem letzten Schlusskurs ähnlich ist (+1,77 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Wacker Neuson-Aktie auf der Basis der technischen Analyse somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Für Anleger, die in die Wacker Neuson-Aktie investieren, könnte die Dividendenrendite von 5,66 % attraktiv sein. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Maschinen") liegt die Rendite um 2,52 Prozentpunkte höher, was zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Wacker Neuson-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 6,73 Prozent erzielt hat, was jedoch etwas unter dem Branchendurchschnitt von 8,21 Prozent liegt. Dementsprechend erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage zu Wacker Neuson. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Wacker Neuson-Aktie gemäß der technischen Analyse sowie der Dividendenrendite und dem Branchenvergleich insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.