Wacker Neuson Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Aktienkurs von Wacker Neuson hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 6,73 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Branchendurchschnitt der "Industrie" liegt. Die durchschnittliche Rendite in der "Maschinen"-Branche lag in diesem Zeitraum bei 5,81 Prozent, und auch hier übertrifft Wacker Neuson diesen Wert um 0,92 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung zu Wacker Neuson wird als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um den Wert war neutral, was zu der Einschätzung einer "Neutral"-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Wacker Neuson eine Rendite von 5,66 % auf, was über dem Branchendurchschnitt der "Maschinen"-Branche von 3,13 % liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Die technische Analyse der Wacker Neuson-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 17,14 EUR lag, was einem Unterschied von -13,91 Prozent im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage von 19,91 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts zeigt hingegen einen ähnlichen Schlusskurs von 17,37 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.