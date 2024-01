Wacker Neuson Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "CSL":

Der Aktienkurs von Wacker Neuson wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Industrie"-Branche um 6,73 Prozent übertroffen. Dies bedeutet eine Rendite, die um mehr als 2 Prozent höher liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Maschinen"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 5,81 Prozent, wobei Wacker Neuson auch hier mit 0,92 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Wacker Neuson-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 19,91 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 17,14 EUR, was einem Unterschied von -13,91 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 17,37 EUR, was einem Unterschied von -1,32 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Wacker Neuson in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde die Aktie von Wacker Neuson in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen führt zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung auf neutraler Ebene liegt. Daher erhält die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Wacker Neuson beträgt 23,08 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Werte und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Wacker Neuson für diesen Punkt der Analyse mit "Gut" bewertet.